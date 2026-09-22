Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782
Колонный тепловентилятор BRASSON BTH-26GR – комфорт и тепло в каждом уголке вашего дома. Максимальная мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений площадью до 20 м2. Благодаря керамическому нагревательному элементу устройство работает тихо и безопасно, не пересушивая воздух. С помощью сенсорной панели управления настроить работу тепловентилятора не составит труда, а благодаря наличию пульта дистанционного управления вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения. В комплект входит батарейка CR2025, благодаря чему пульт ДУ сразу готов к использованию. Три режима работы позволят настроить прибор под ваши потребности, а функция вращения обеспечит равномерное распределение тепла. Защита от перегрева гарантирует безопасную эксплуатацию устройства. Встроенный таймер позволяет запрограммировать время работы прибора, экономя электроэнергию и создавая идеальный микроклимат в помещении.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 220 в
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