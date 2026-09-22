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Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782

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Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 1
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 2
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 3
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 4
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 5
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 6
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 7
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 8
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 9
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 10
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 11
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 12
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 13
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 14
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 15
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 16
Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 1
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  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 6
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 7
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 8
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 9
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 10
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 11
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 12
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 13
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 14
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 15
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 16
  • Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719458
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
сенсорное
Таймер
да
Комплектация
пульт ДУ; батарейка CR2025
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х19
Вес, кг.
2.44

Описание товара Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782

Колонный тепловентилятор BRASSON BTH-26GR – комфорт и тепло в каждом уголке вашего дома. Максимальная мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений площадью до 20 м2. Благодаря керамическому нагревательному элементу устройство работает тихо и безопасно, не пересушивая воздух. С помощью сенсорной панели управления настроить работу тепловентилятора не составит труда, а благодаря наличию пульта дистанционного управления вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения. В комплект входит батарейка CR2025, благодаря чему пульт ДУ сразу готов к использованию. Три режима работы позволят настроить прибор под ваши потребности, а функция вращения обеспечит равномерное распределение тепла. Защита от перегрева гарантирует безопасную эксплуатацию устройства. Встроенный таймер позволяет запрограммировать время работы прибора, экономя электроэнергию и создавая идеальный микроклимат в помещении.

Отзывы о товаре Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
сенсорное
Таймер
да
Комплектация
пульт ДУ; батарейка CR2025
Страна производитель
Китай
Описание
Колонный тепловентилятор BRASSON BTH-26GR – комфорт и тепло в каждом уголке вашего дома. Максимальная мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений площадью до 20 м2. Благодаря керамическому нагревательному элементу устройство работает тихо и безопасно, не пересушивая воздух. С помощью сенсорной панели управления настроить работу тепловентилятора не составит труда, а благодаря наличию пульта дистанционного управления вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения. В комплект входит батарейка CR2025, благодаря чему пульт ДУ сразу готов к использованию. Три режима работы позволят настроить прибор под ваши потребности, а функция вращения обеспечит равномерное распределение тепла. Защита от перегрева гарантирует безопасную эксплуатацию устройства. Встроенный таймер позволяет запрограммировать время работы прибора, экономя электроэнергию и создавая идеальный микроклимат в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор колонный керамический BRASSON BTH-26GR, 2000 Вт, 61 см, сенсор, 3 режима, 457782 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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