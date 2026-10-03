Тепловентилятор Оазис KS-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 114549
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1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2
Описание товара Тепловентилятор Оазис KS-15
Тепловентиляторы Oasis это компактные отопительные приборы, максимально простые в эксплуатации и чрезвычайно удобные для быстрого обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Тепловентиляторы Oasis оснащены термостатом, что позволяет им автоматически поддерживать заданную температуру. Небольшие
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Тепловентиляторы Oasis это компактные отопительные приборы, максимально простые в эксплуатации и чрезвычайно удобные для быстрого обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Тепловентиляторы Oasis оснащены термостатом, что позволяет им автоматически поддерживать заданную температуру. Небольшие
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор Оазис KS-15 - по цене 1590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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