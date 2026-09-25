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Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт

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Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 1
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 2
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 3
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 4
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 5
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 6
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 7
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 8
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 9
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 10
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 11
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 12
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 13
Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 1
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 2
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 3
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 4
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 5
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 6
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 7
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 8
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 9
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 10
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 11
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 12
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 13
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748022
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х17
Вес, кг.
1.37

Описание товара Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт

Тепловентилятор Denzel DTFC-1200S с керамическим нагревательным элементом и функцией вращения работает в 1 из 3 режимов: вентиляция, нагрев на мощности 600 Вт и нагрев на мощности 1200 Вт. Равномерно прогревает окружающее пространство благодаря функции осцилляции (вращения). Создает комфортный микроклимат, поскольку не сжигает пыль и не пересушивает воздух. Предназначен для обогрева помещений площадью до 12 м2, используется в бытовых целях.

Преимущества

  • Поддержание заданной температуры — термостат обеспечивает автоматическое включение и отключение тепловентилятора.
  • Удобный контроль работы — на панели управления имеется световой индикатор.
  • Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
  • Уникальный дизайн — DTFC-1200S является единственным тепловентилятор в России в таком исполнении.
  • Безопасность — встроенная система защиты отключает устройство при опрокидывании.
  • Термозащита — в случае перегрева тепловентилятор автоматически выключается.
  • Комфортное перемещение — тепловентилятор весит 1,2 кг, в верхней части корпуса имеется широкая ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тепловентилятор Denzel DTFC-1200S с керамическим нагревательным элементом и функцией вращения работает в 1 из 3 режимов: вентиляция, нагрев на мощности 600 Вт и нагрев на мощности 1200 Вт. Равномерно прогревает окружающее пространство благодаря функции осцилляции (вращения). Создает комфортный микроклимат, поскольку не сжигает пыль и не пересушивает воздух. Предназначен для обогрева помещений площадью до 12 м2, используется в бытовых целях.

Преимущества

  • Поддержание заданной температуры — термостат обеспечивает автоматическое включение и отключение тепловентилятора.
  • Удобный контроль работы — на панели управления имеется световой индикатор.
  • Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
  • Уникальный дизайн — DTFC-1200S является единственным тепловентилятор в России в таком исполнении.
  • Безопасность — встроенная система защиты отключает устройство при опрокидывании.
  • Термозащита — в случае перегрева тепловентилятор автоматически выключается.
  • Комфортное перемещение — тепловентилятор весит 1,2 кг, в верхней части корпуса имеется широкая ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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