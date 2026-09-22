Телевизор Blackton BT 43F34B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 43F34B Black
Телевизор Blackton от бренда BQ — это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный экран без лишних наворотов. С диагональю в 43 дюйма (или 109 см) и разрешением экрана 1920x1080 (Full HD), этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение для вашего развлечения. Благодаря технологиям Direct LED и частоте обновления 60 Гц, вы сможете наслаждаться плавным просмотром любимых фильмов и передач. Телевизор Blackton создан для практичных пользователей. Он оснащен тремя HDMI-портами, что позволяет подключать различные устройства — от игровых консолей до медиаплееров — без необходимости постоянного переключения кабелей. При этом он остается лёгким и компактным, весит всего 5,3 кг как с подставкой, так и без неё. Несмотря на отсутствие поддержки 3D и Smart TV функций, Blackton удовлетворяет стандартам современного телевещания, поддерживая цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T. Все эти возможности заключены в стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого помещения. Произведенный в России, телевизор Blackton олицетворяет собой доступное качество и надежность. Он станет отличным дополнением для вашего дома, независимо от того, для каких целей вы его используете — будь то просмотры шоу, спорт или вечерние киносеансы.
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Теги товара: 43", 43" со Смарт ТВ, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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