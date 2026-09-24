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Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка

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Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478261718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm Late, I'm Late, Her, Pan, I Remember When, Night Rider, Once Upon A Time, A Summer Afternoon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка

«Focus» — джазовый альбом, записанный в 1961 году, в котором Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне со струнным оркестром, фортепиано, басом и ударными. Захватывающие композиции и аранжировки были созданы относительно неизвестным, но превосходным композитором и аранжировщиком Эдди Саутером. «Focus», который широко считается вершиной карьеры обоих музыкантов, позже Гетц назвал своим любимым альбомом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой.

Отзывы о товаре Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478261718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Focus
Жанр
Jazz
Трек-лист
I'm Late, I'm Late, Her, Pan, I Remember When, Night Rider, Once Upon A Time, A Summer Afternoon
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
«Focus» — джазовый альбом, записанный в 1961 году, в котором Стэн Гетц играл на тенор-саксофоне со струнным оркестром, фортепиано, басом и ударными. Захватывающие композиции и аранжировки были созданы относительно неизвестным, но превосходным композитором и аранжировщиком Эдди Саутером. «Focus», который широко считается вершиной карьеры обоих музыкантов, позже Гетц назвал своим любимым альбомом. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stan Getz - Focus (Verve Vault) (0602478261718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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