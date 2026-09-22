Bernard Allison - Chills & Thrills (Silver) (0710347210214) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Chills & Thrills
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720282
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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Chills & Thrills
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Chills & Thrills, Boogie Man, So Devine, When I'm Gone, Missing Tyrone, Just My Guitar And Me, Compromising For Your Needs, Black & White, Serious, Heart Of St. Paul, That's Why I'm Crying, Groove With Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bernard Allison - Chills & Thrills (Silver) (0710347210214) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chills & Thrills, Boogie Man, So Devine, When I'm Gone, Missing Tyrone, Just My Guitar And Me, Compromising For Your Needs, Black & White, Serious, Heart Of St. Paul, That's Why I'm Crying, Groove With Me
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Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347210214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Chills & Thrills
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Chills & Thrills, Boogie Man, So Devine, When I'm Gone, Missing Tyrone, Just My Guitar And Me, Compromising For Your Needs, Black & White, Serious, Heart Of St. Paul, That's Why I'm Crying, Groove With Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chills & Thrills, Boogie Man, So Devine, When I'm Gone, Missing Tyrone, Just My Guitar And Me, Compromising For Your Needs, Black & White, Serious, Heart Of St. Paul, That's Why I'm Crying, Groove With Me
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Bernard Allison - Chills & Thrills (Silver) (0710347210214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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