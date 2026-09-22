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Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка

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Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 1
Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 2
Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
Aaliyah
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 1
  • Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 2
  • Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720267
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Характеристики

Бренд
Blackground
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackground
Barcode
[0194690544262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
Aaliyah
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
We Need A Resolution, Loose Rap, Rock The Boat, More Than A Woman, Never No More, I Care 4 U, Extra Smooth, Read Between The Lines, U Got Nerve, I Refuse, It's Whatever, I Can Be, Those Were The Days, What If, Try Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка

Aaliyah — третий и последний студийный альбом американской R'n'B-певицы Алии, выпущенный в 2001 году. Издание на виниле. Это был третий и последний альбом певицы, которая трагически погибла в авиакатастрофе через месяц после его выпуска. В то же время, это был ее самый успешный релиз. Он достиг первого места в чартах США, а в Германии он оказался на девятом месте. Среди самых известных песен - синглы "We Need A Resolution" (при участии Timbaland), "Rock The Boat" и "More Than A Woman". С более чем 30 миллионами проданных пластинок по всему миру Алия по-прежнему является одной из самых успешных R'n'B-исполнительниц за последние 30 лет, была и остается образцом для подражания для многих артистов этого жанра.

Отзывы о товаре Aaliyah - Aaliyah (0194690544262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blackground
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackground
Barcode
[0194690544262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
AALIYAH
Альбом (сингл)
Aaliyah
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
We Need A Resolution, Loose Rap, Rock The Boat, More Than A Woman, Never No More, I Care 4 U, Extra Smooth, Read Between The Lines, U Got Nerve, I Refuse, It's Whatever, I Can Be, Those Were The Days, What If, Try Again
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Aaliyah — третий и последний студийный альбом американской R'n'B-певицы Алии, выпущенный в 2001 году. Издание на виниле. Это был третий и последний альбом певицы, которая трагически погибла в авиакатастрофе через месяц после его выпуска. В то же время, это был ее самый успешный релиз. Он достиг первого места в чартах США, а в Германии он оказался на девятом месте. Среди самых известных песен - синглы "We Need A Resolution" (при участии Timbaland), "Rock The Boat" и "More Than A Woman". С более чем 30 миллионами проданных пластинок по всему миру Алия по-прежнему является одной из самых успешных R'n'B-исполнительниц за последние 30 лет, была и остается образцом для подражания для многих артистов этого жанра.
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