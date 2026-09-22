Петлюра - Лучшие Песни (White) (4603320377768) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Авторская песня
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720200
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Авторская песня
Трек-лист
Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Петлюра - Лучшие Песни (White) (4603320377768) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377768]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка, Авторская песня
Трек-лист
Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Петлюра - Лучшие Песни (White) (4603320377768) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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