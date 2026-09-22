Петлюра - Лучшие Песни (4620032918980) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720199
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032918980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Петлюра - Лучшие Песни (4620032918980) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4620032918980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Петлюра
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Платье белое, Не хотел умирать, Тёмная вода, Скорый поезд, Стена, Не судьба, Бродяга, Наташка, Люблю тебя, Алёшка, Я опускаюсь на колени, Малолетка
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