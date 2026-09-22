Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS — это идеальное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. С мощностью 1200 Вт и выходной мощностью микроволн 800 Вт, она справится с любыми кулинарными задачами. ? Удобное электронное управление и наличие функции быстрого старта делают использование печи простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужный режим и начать готовку всего за несколько секунд. ? Конструкция с распашной дверцей и ручкой обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Объем в 20 литров позволяет готовить блюда различного размера, а внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за печью. ? Микроволновая печь предлагает 6 уровней мощности, что позволяет точно настроить процесс приготовления в зависимости от ваших потребностей. Также присутствует функция автоматического размораживания, что значительно упрощает процесс подготовки продуктов. ? Светодиодный экран с индикацией времени и режимов добавляет современности и удобства в использовании. Высота 27.1 см, ширина 45.7 см и глубина 38.1 см делают эту модель компактной и подходящей для любой кухни. ?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с микроволновой печью Galanz MOS-2402FDS!
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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