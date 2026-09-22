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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый

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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719917
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Характеристики

Бренд
Galanz
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS — это идеальное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. С мощностью 1200 Вт и выходной мощностью микроволн 800 Вт, она справится с любыми кулинарными задачами. ? Удобное электронное управление и наличие функции быстрого старта делают использование печи простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужный режим и начать готовку всего за несколько секунд. ? Конструкция с распашной дверцей и ручкой обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Объем в 20 литров позволяет готовить блюда различного размера, а внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за печью. ? Микроволновая печь предлагает 6 уровней мощности, что позволяет точно настроить процесс приготовления в зависимости от ваших потребностей. Также присутствует функция автоматического размораживания, что значительно упрощает процесс подготовки продуктов. ? Светодиодный экран с индикацией времени и режимов добавляет современности и удобства в использовании. Высота 27.1 см, ширина 45.7 см и глубина 38.1 см делают эту модель компактной и подходящей для любой кухни. ?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с микроволновой печью Galanz MOS-2402FDS!

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Galanz
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS — это идеальное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. С мощностью 1200 Вт и выходной мощностью микроволн 800 Вт, она справится с любыми кулинарными задачами. ? Удобное электронное управление и наличие функции быстрого старта делают использование печи простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужный режим и начать готовку всего за несколько секунд. ? Конструкция с распашной дверцей и ручкой обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству. Объем в 20 литров позволяет готовить блюда различного размера, а внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за печью. ? Микроволновая печь предлагает 6 уровней мощности, что позволяет точно настроить процесс приготовления в зависимости от ваших потребностей. Также присутствует функция автоматического размораживания, что значительно упрощает процесс подготовки продуктов. ? Светодиодный экран с индикацией времени и режимов добавляет современности и удобства в использовании. Высота 27.1 см, ширина 45.7 см и глубина 38.1 см делают эту модель компактной и подходящей для любой кухни. ?? Не упустите возможность сделать вашу кухню более функциональной с микроволновой печью Galanz MOS-2402FDS!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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