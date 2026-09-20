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Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная

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Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 16
Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499399
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
440х346х259 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная

Микроволновая печь STARWIND SWM5720 – простая и доступная во всех отношениях модель с минимальным набором функций. Будет полезна в офисе, на даче и дома. Работает на размораживание, разогрев и приготовление простейших блюд: горячих бутербродов, сэндвичей. Управление осуществляется с помощью механических поворотных переключателей, которые расположены на передней панели. Все положения интуитивно понятны, имеют условные обозначения. Корпус микроволновки Starwind выполнен в черном цвете, имеет достаточно привлекательный внешний вид. Отлично будет смотреться на любой кухне. Благодаря глянцевой поверхности внутри и снаружи, не создает сложностей в уходе. Дверца открывается мягко и бесшумно, с помощью кнопки. Несмотря на простоту, СВЧ прекрасно функционирует во всех режимах. Максимальная мощность в 700 Вт обеспечивает все процессы. Пища прогревается равномерно и за короткий промежуток времени. При осуществлении размораживания можно производить регулировку по весу.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5720 черная




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
440х346х259 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь STARWIND SWM5720 – простая и доступная во всех отношениях модель с минимальным набором функций. Будет полезна в офисе, на даче и дома. Работает на размораживание, разогрев и приготовление простейших блюд: горячих бутербродов, сэндвичей. Управление осуществляется с помощью механических поворотных переключателей, которые расположены на передней панели. Все положения интуитивно понятны, имеют условные обозначения. Корпус микроволновки Starwind выполнен в черном цвете, имеет достаточно привлекательный внешний вид. Отлично будет смотреться на любой кухне. Благодаря глянцевой поверхности внутри и снаружи, не создает сложностей в уходе. Дверца открывается мягко и бесшумно, с помощью кнопки. Несмотря на простоту, СВЧ прекрасно функционирует во всех режимах. Максимальная мощность в 700 Вт обеспечивает все процессы. Пища прогревается равномерно и за короткий промежуток времени. При осуществлении размораживания можно производить регулировку по весу.
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Доставка
Отзывы


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