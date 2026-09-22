Top.Mail.Ru
Чайник электрический StarWind SKG4044 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический StarWind SKG4044

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719902
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
2.38

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4044

Представьте себе чайник, который превращает ежедневное чаепитие в настоящую церемонию, где гармонично сочетаются передовые технологии, элегантный дизайн и невероятное удобство. Чайник Starwind SKG4044 — это именно такое устройство. С первого взгляда он покоряет своим современным и в то же время классическим внешним видом, который станет ярким акцентом на любой кухне, будь то ультрасовременный лофт или уютный прованс. Его прозрачный корпус из высокопрочного стекла не просто выглядит стильно и футуристично — он открывает вам захватывающее зрелище, позволяя наблюдать за магией закипания воды. Но этот чайник — не просто красивая вещь. Он создан для тех, кто ценит скорость, комфорт и безупречное качество. Мощность в 1800 Вт — это один из ключевых показателей его эффективности. Благодаря ей чайник Starwind SKG4044 способен вскипятить полный объем воды всего за несколько минут. Вы больше не будете томиться в ожидании, стоя у плиты. Утро станет более продуктивным, а внезапный визит гостей не застанет вас врасплох. За такой скоростью и надежностью стоит закрытый нагревательный элемент, который не только обеспечивает быстрое приготовление кипятка, но и значительно упрощает уход. Накипь в нем не скапливается, а значит, мыть его легко и просто, что гарантирует чистоту и неизменно высокое качество воды для ваших любимых напитков. Особенность, которая по-настоящему выделяет эту модель среди сотен других, — это встроенная функция заварочного чайника. Она открывает перед вами безграничные возможности для экспериментов и наслаждения истинным вкусом. Вы можете насыпать свои любимые листья зеленого или черного чая, добавить ароматные травы или кусочки фруктов прямо в специальную колбу и наслаждаться идеально приготовленным настоем, контролируя его крепость. Это настоящая находка для истинных ценителей, превращающая процесс приготовления чая из рутины в творческий и очень приятный ритуал. Функциональность чайника продумана до мелочей. Вам больше не придется на глаз определять, достаточно ли в нем воды. Четкий и понятный индикатор уровня воды, нанесенный на стеклянный корпус, позволяет точно дозировать объем, что не только удобно, но и экономит электроэнергию, предотвращая кипячение лишней жидкости. А когда вы включаете чайник, начинается настоящее световое шоу. Элегантная подсветка, которая активируется в процессе работы, мягко подсвечивает бурлящую воду, создавая в вечернее время особенно уютную и волшебную атмосферу. Это небольшое, но такое приятное дополнение, которое поднимет настроение вам и вашим близким. И конечно, ваша безопасность и комфорт являются приоритетом. Чайник оснащен встроенным терморегулятором, который точно отслеживает температуру и автоматически отключает питание, как только вода достигнет точки кипения. Это гарантирует защиту от перегрева и обеспечивает долговечность прибора. Эргономичная и абсолютно безопасная ручка остается прохладной даже при длительной работе, что позволяет с комфортом пользоваться чайником всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. Чайник Starwind SKG4044 — это гораздо больше, чем просто бытовая техника. Это ваш личный помощник, который дарит вам время, создает настроение и помогает раскрыть всю палитру вкусов вашего любимого чая. Он сочетает в себе мощь и изящество, скорость и созерцательность, современные технологии и простоту использования. Это разумное вложение в комфорт вашей повседневной жизни и источник небольших, но таких ценных ежедневных удовольствий.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG4044




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Заварочный чайник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе чайник, который превращает ежедневное чаепитие в настоящую церемонию, где гармонично сочетаются передовые технологии, элегантный дизайн и невероятное удобство. Чайник Starwind SKG4044 — это именно такое устройство. С первого взгляда он покоряет своим современным и в то же время классическим внешним видом, который станет ярким акцентом на любой кухне, будь то ультрасовременный лофт или уютный прованс. Его прозрачный корпус из высокопрочного стекла не просто выглядит стильно и футуристично — он открывает вам захватывающее зрелище, позволяя наблюдать за магией закипания воды. Но этот чайник — не просто красивая вещь. Он создан для тех, кто ценит скорость, комфорт и безупречное качество. Мощность в 1800 Вт — это один из ключевых показателей его эффективности. Благодаря ей чайник Starwind SKG4044 способен вскипятить полный объем воды всего за несколько минут. Вы больше не будете томиться в ожидании, стоя у плиты. Утро станет более продуктивным, а внезапный визит гостей не застанет вас врасплох. За такой скоростью и надежностью стоит закрытый нагревательный элемент, который не только обеспечивает быстрое приготовление кипятка, но и значительно упрощает уход. Накипь в нем не скапливается, а значит, мыть его легко и просто, что гарантирует чистоту и неизменно высокое качество воды для ваших любимых напитков. Особенность, которая по-настоящему выделяет эту модель среди сотен других, — это встроенная функция заварочного чайника. Она открывает перед вами безграничные возможности для экспериментов и наслаждения истинным вкусом. Вы можете насыпать свои любимые листья зеленого или черного чая, добавить ароматные травы или кусочки фруктов прямо в специальную колбу и наслаждаться идеально приготовленным настоем, контролируя его крепость. Это настоящая находка для истинных ценителей, превращающая процесс приготовления чая из рутины в творческий и очень приятный ритуал. Функциональность чайника продумана до мелочей. Вам больше не придется на глаз определять, достаточно ли в нем воды. Четкий и понятный индикатор уровня воды, нанесенный на стеклянный корпус, позволяет точно дозировать объем, что не только удобно, но и экономит электроэнергию, предотвращая кипячение лишней жидкости. А когда вы включаете чайник, начинается настоящее световое шоу. Элегантная подсветка, которая активируется в процессе работы, мягко подсвечивает бурлящую воду, создавая в вечернее время особенно уютную и волшебную атмосферу. Это небольшое, но такое приятное дополнение, которое поднимет настроение вам и вашим близким. И конечно, ваша безопасность и комфорт являются приоритетом. Чайник оснащен встроенным терморегулятором, который точно отслеживает температуру и автоматически отключает питание, как только вода достигнет точки кипения. Это гарантирует защиту от перегрева и обеспечивает долговечность прибора. Эргономичная и абсолютно безопасная ручка остается прохладной даже при длительной работе, что позволяет с комфортом пользоваться чайником всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. Чайник Starwind SKG4044 — это гораздо больше, чем просто бытовая техника. Это ваш личный помощник, который дарит вам время, создает настроение и помогает раскрыть всю палитру вкусов вашего любимого чая. Он сочетает в себе мощь и изящество, скорость и созерцательность, современные технологии и простоту использования. Это разумное вложение в комфорт вашей повседневной жизни и источник небольших, но таких ценных ежедневных удовольствий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический StarWind SKG4044 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...