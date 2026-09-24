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Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка

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Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Solid
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Solid
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minor League, Ezz-Thetic, Grant's Tune, Solid, The Kicker, Wives And Lovers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка

В июне 1964 года гитарист Грант Грин записал свою блестящую пост-боповую сессию для альбома "Solid", который оставался неизданным до 1979 года, поскольку Blue Note предпочитал выпускать соул-джазовые записи гитариста. В этом выступлении гитарист сыграл в передовом секстете с Джо Хендерсоном, Джеймсом Сполдингом, Маккоем Тайнером, Бобом Крэншоу и Элвином Джонсом. Серия Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal

Отзывы о товаре Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Solid
Жанр
Jazz
Трек-лист
Minor League, Ezz-Thetic, Grant's Tune, Solid, The Kicker, Wives And Lovers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
В июне 1964 года гитарист Грант Грин записал свою блестящую пост-боповую сессию для альбома "Solid", который оставался неизданным до 1979 года, поскольку Blue Note предпочитал выпускать соул-джазовые записи гитариста. В этом выступлении гитарист сыграл в передовом секстете с Джо Хендерсоном, Джеймсом Сполдингом, Маккоем Тайнером, Бобом Крэншоу и Элвином Джонсом. Серия Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Solid (0602475079460) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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