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Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка

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Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 1
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 2
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 3
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 4
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 5
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 6
Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Angelina
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 1
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 2
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 3
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 4
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 5
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 6
  • Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072705371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Angelina
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Farewell, Angelina, Daddy, You've Been On My Mind, It's All Over Now, Baby Blue, The Wild Mountain Thyme, Ranger's Command, Colours, Satisfied Mind, The River in the Pines, Pauvre Ruteboeuf, Sagt Mir Wo Die Blumen Sind, A Hard Rain's A-Gonna Fall
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка

Farewell, Angelina — шестой студийный альбом фолк-иконы Джоан Баэз. Вышедший в 1965 году, альбом достиг 10-го места в чарте Billboard 200. Альбом переиздается к 60-летию на 180-граммовом виниле отпечатанное на Fidelity Record Pressing с нарезкой Кевином Греем в студии Cohearent Audio и упакован в tip-on конверт. В альбом вошли традиционные фолк-стандарты, а также композиции, написанные Бобом Диланом, Вуди Гатри, Питом Сигером и другими. Журнал No Depression назвал его «возможно, самым прекрасным фолк-альбомом всех времен».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072705371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joan Baez
Альбом (сингл)
Angelina
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Farewell, Angelina, Daddy, You've Been On My Mind, It's All Over Now, Baby Blue, The Wild Mountain Thyme, Ranger's Command, Colours, Satisfied Mind, The River in the Pines, Pauvre Ruteboeuf, Sagt Mir Wo Die Blumen Sind, A Hard Rain's A-Gonna Fall
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Farewell, Angelina — шестой студийный альбом фолк-иконы Джоан Баэз. Вышедший в 1965 году, альбом достиг 10-го места в чарте Billboard 200. Альбом переиздается к 60-летию на 180-граммовом виниле отпечатанное на Fidelity Record Pressing с нарезкой Кевином Греем в студии Cohearent Audio и упакован в tip-on конверт. В альбом вошли традиционные фолк-стандарты, а также композиции, написанные Бобом Диланом, Вуди Гатри, Питом Сигером и другими. Журнал No Depression назвал его «возможно, самым прекрасным фолк-альбомом всех времен».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joan Baez - Farewell, Angelina (Analogue) (0888072705371) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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