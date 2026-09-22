Электробритва BQ SV1002 Зеленый-Серый
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719809
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Характеристики
Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
да
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
защитная крышка, щеточка для чистки, подставка для зарядки, зарядное устройство (кабель для зарядки)
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х8
Вес, г.
350
Описание товара Электробритва BQ SV1002 Зеленый-Серый
Электробритва BQ SV1002. Бритва работает от литий-ионного аккумулятора.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
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Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
да
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
защитная крышка, щеточка для чистки, подставка для зарядки, зарядное устройство (кабель для зарядки)
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
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Страна производитель
Китай
Электробритва BQ SV1002. Бритва работает от литий-ионного аккумулятора.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
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