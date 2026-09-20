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Бритва Бердск 8 купить с доставкой в Москве
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Бритва Бердск 8

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Бритва Бердск 8 - фото 3
Бритва Бердск 8 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва
  • Бритва Бердск 8 - фото 1
  • Бритва Бердск 8 - фото 2
  • Бритва Бердск 8 - фото 3
  • Бритва Бердск 8 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499529
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Бритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
240

Описание товара Бритва Бердск 8

Бритва Бердск 8 представляет собой компактное и многофункциональное устройство, при помощи которого у растительности на вашем лице не останется ни единого шанса. При помощи Бердск 8 можно подравнять бороду или усы, а также подкорректировать виски и слегка подбрить бакенбарды. Для этого в ее конструкции присутствует триммер. В комплекте имеется специальная щеточка, с помощью которой вы сможете удалить с бритвенных головок устройства оставшиеся после бритья волоски. Защитная крышка убережет бритвенную секцию техники от различных механических воздействий в то время, когда ею не пользуются.

Отзывы о товаре Бритва Бердск 8




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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Бритва
Страна производитель
Китай
Описание
Бритва Бердск 8 представляет собой компактное и многофункциональное устройство, при помощи которого у растительности на вашем лице не останется ни единого шанса. При помощи Бердск 8 можно подравнять бороду или усы, а также подкорректировать виски и слегка подбрить бакенбарды. Для этого в ее конструкции присутствует триммер. В комплекте имеется специальная щеточка, с помощью которой вы сможете удалить с бритвенных головок устройства оставшиеся после бритья волоски. Защитная крышка убережет бритвенную секцию техники от различных механических воздействий в то время, когда ею не пользуются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва Бердск 8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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