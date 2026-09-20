Бритва Бердск 8
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Характеристики
Тип товара
Бритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499529
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
240
Описание товара Бритва Бердск 8
Бритва Бердск 8 представляет собой компактное и многофункциональное устройство, при помощи которого у растительности на вашем лице не останется ни единого шанса. При помощи Бердск 8 можно подравнять бороду или усы, а также подкорректировать виски и слегка подбрить бакенбарды. Для этого в ее конструкции присутствует триммер. В комплекте имеется специальная щеточка, с помощью которой вы сможете удалить с бритвенных головок устройства оставшиеся после бритья волоски. Защитная крышка убережет бритвенную секцию техники от различных механических воздействий в то время, когда ею не пользуются.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бритва Бердск 8 представляет собой компактное и многофункциональное устройство, при помощи которого у растительности на вашем лице не останется ни единого шанса. При помощи Бердск 8 можно подравнять бороду или усы, а также подкорректировать виски и слегка подбрить бакенбарды. Для этого в ее конструкции присутствует триммер. В комплекте имеется специальная щеточка, с помощью которой вы сможете удалить с бритвенных головок устройства оставшиеся после бритья волоски. Защитная крышка убережет бритвенную секцию техники от различных механических воздействий в то время, когда ею не пользуются.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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