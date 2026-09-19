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Электробритва Бердск 3114 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Бердск 3114

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Электробритва Бердск 3114 - фото 1
Электробритва Бердск 3114 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
  • Электробритва Бердск 3114 - фото 1
  • Электробритва Бердск 3114 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 449129
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Бритва электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, кг.
1

Описание товара Электробритва Бердск 3114

Бритва Бердск 3114 электрическая роторного типа. Количество оборотов двигателя в минуту от 3 500 до 3 700, 3 бреющих головки, мощный двигатель идеальный для бритья волос любой жесткости, самозатачивающиеся ножи, система объёмного бритья, встроенный стригущий блок для правки усов, бороды и причёски, мягкий футляр в комплекте.

Отзывы о товаре Электробритва Бердск 3114




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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Бритва электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Бритва Бердск 3114 электрическая роторного типа. Количество оборотов двигателя в минуту от 3 500 до 3 700, 3 бреющих головки, мощный двигатель идеальный для бритья волос любой жесткости, самозатачивающиеся ножи, система объёмного бритья, встроенный стригущий блок для правки усов, бороды и причёски, мягкий футляр в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Бердск 3114 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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