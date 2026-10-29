Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Минимальное давление пара, бар
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 719802
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Комплектация
круглая щетка (2 шт.), насадка для ковров, струйная насадка, насадка для отпаривания
Длина сетевого шнура
5
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
35
Функции и особенности
12 насадок, Вертикальная парковка. 7 режимов подачи пара.
Размеры в упаковке, см
49х22х18
Вес, кг.
2.83
Описание товара Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Комплектация
круглая щетка (2 шт.), насадка для ковров, струйная насадка, насадка для отпаривания
Длина сетевого шнура
5
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
35
Функции и особенности
12 насадок, Вертикальная парковка. 7 режимов подачи пара.
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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