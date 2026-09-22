Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719775
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1
Описание товара Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧайник электрический Energy E-286Т (1.7л) стекло, пластик, метал...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1505 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 бежевый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1512 черный
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1507 (1,7 л) стекло, пластик
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Развернуть
Страна производитель
Китай
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный