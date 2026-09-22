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Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий

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Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 1
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 2
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 3
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 4
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 5
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 6
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 7
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 8
Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
синий, черный
Объем емкости для сока, л
0.28
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 7
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 8
  • Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719721
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
синий, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.28
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
кнопочное
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
толкатель, контейнер для мякоти, емкость для сока
Габариты (ШхВхГ)
310x115x318 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х24
Вес, кг.
2.41

Описание товара Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий

Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 синего цвета шнекового типа используется для отжима сока из разных продуктов: фруктов, овощей, ягод, зелени, орехов. Благодаря «холодной» обработке продукты не нагреваются и сохраняют все свои полезные свойства, витамины. За один раз модель сможет сделать 280 мл сока. Индикатор уровня позволит отслеживать количество жидкости в рабочей емкости. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 оснащена автоматическим выбросом мякоти. Во время выжимки жмых поступает в специальный контейнер и не попадает в напиток. Система прямой подачи позволяет получать свежевыжатый сок сразу в свой стакан. Это избавит от необходимости мыть рабочую емкость. На носике крана есть клапан, который предотвращает капание жидкости. Эта функция избавит вас от беспорядка на кухне. Устройство получило несколько систем защиты: от включения при неправильной сборке, перегрева, перегрузки и случайного включения. Все они продлевают ресурс работы прибора и защищают пользователя. Функция самоочистки позволяет сделать предварительную промывку. При запуске режима вода проходит через внутренние детали, убирает прилипшие частицы, мякоть и волокна. После этого вам будет проще очистить оборудование в разобранном виде.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
синий, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.28
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
кнопочное
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
толкатель, контейнер для мякоти, емкость для сока
Габариты (ШхВхГ)
310x115x318 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 синего цвета шнекового типа используется для отжима сока из разных продуктов: фруктов, овощей, ягод, зелени, орехов. Благодаря «холодной» обработке продукты не нагреваются и сохраняют все свои полезные свойства, витамины. За один раз модель сможет сделать 280 мл сока. Индикатор уровня позволит отслеживать количество жидкости в рабочей емкости. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 оснащена автоматическим выбросом мякоти. Во время выжимки жмых поступает в специальный контейнер и не попадает в напиток. Система прямой подачи позволяет получать свежевыжатый сок сразу в свой стакан. Это избавит от необходимости мыть рабочую емкость. На носике крана есть клапан, который предотвращает капание жидкости. Эта функция избавит вас от беспорядка на кухне. Устройство получило несколько систем защиты: от включения при неправильной сборке, перегрева, перегрузки и случайного включения. Все они продлевают ресурс работы прибора и защищают пользователя. Функция самоочистки позволяет сделать предварительную промывку. При запуске режима вода проходит через внутренние детали, убирает прилипшие частицы, мякоть и волокна. После этого вам будет проще очистить оборудование в разобранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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