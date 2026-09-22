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Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный

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Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 1
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 2
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 3
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 4
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 5
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 6
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 7
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 8
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 9
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 10
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 11
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 12
Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
200
Цвет
серый
Объем емкости для сока, л
0.8
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 2
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 3
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 4
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 5
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 6
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 7
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 8
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 9
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 10
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 11
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 12
  • Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719716
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
200
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.8
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Диаметр круглой горловины, мм
75
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
0.9
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х18
Вес, кг.
3.29

Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный

Соковыжималка BQ – это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель представляет собой шнековую вертикальную соковыжималку, обладающую мощностью 200 Вт. Эта соковыжималка идеально подходит для приготовления свежих и натуральных соков из разнообразных фруктов и овощей. Вес устройства составляет всего 2,58 кг, что делает его достаточно компактным и легким для повседневного использования и хранения. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Соковыжималка оснащена одним шнеком и поддерживает максимальную скорость вращения 65 оборотов в минуту, что способствует эффективному извлечению сока. Объем емкости для готового напитка составляет 0,8 литра, что достаточно для приготовления нескольких порций свежего сока за один раз. Благодаря механическому управлению, устройство очень просто в использовании. В комплекте предусмотрена функция реверса, которая поможет легко устранить засоры при необходимости. Система прямой подачи сока обеспечивает удобное и быстрое наполнение емкости, а диаметр круглой горловины 75 мм позволяет загружать крупные куски фруктов и овощей, что экономит время на предварительную подготовку продуктов. Соковыжималка BQ – это оптимальное сочетание качества, удобства и эффективности за доступную цену, что делает её отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и ценит натуральные продукты.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая BQ J2000 Серый-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
200
Цвет
серый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.8
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Диаметр круглой горловины, мм
75
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
65
Длина шнура
0.9
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, емкость для жмыха, емкость для сока, толкатель, щетка для чистки
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ – это надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель представляет собой шнековую вертикальную соковыжималку, обладающую мощностью 200 Вт. Эта соковыжималка идеально подходит для приготовления свежих и натуральных соков из разнообразных фруктов и овощей. Вес устройства составляет всего 2,58 кг, что делает его достаточно компактным и легким для повседневного использования и хранения. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Соковыжималка оснащена одним шнеком и поддерживает максимальную скорость вращения 65 оборотов в минуту, что способствует эффективному извлечению сока. Объем емкости для готового напитка составляет 0,8 литра, что достаточно для приготовления нескольких порций свежего сока за один раз. Благодаря механическому управлению, устройство очень просто в использовании. В комплекте предусмотрена функция реверса, которая поможет легко устранить засоры при необходимости. Система прямой подачи сока обеспечивает удобное и быстрое наполнение емкости, а диаметр круглой горловины 75 мм позволяет загружать крупные куски фруктов и овощей, что экономит время на предварительную подготовку продуктов. Соковыжималка BQ – это оптимальное сочетание качества, удобства и эффективности за доступную цену, что делает её отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и ценит натуральные продукты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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