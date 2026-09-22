Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный
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Характеристики
Описание товара Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный
Пылесосы BQ — это надежное решение для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство в использовании, что делает их незаменимыми помощниками в повседневных делах. Одной из ключевых характеристик пылесосов BQ является их высокая мощность всасывания — 420 Вт, что обеспечивает качественное удаление пыли и грязи с различных поверхностей. При этом общая потребляемая мощность составляет 1600 Вт, что делает пылесосы вполне энергоэффективными. Устройства оснащены контейнером для пыли, который легко очищается, что избавляет от необходимости постоянно покупать сменные мешки. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет настроить интенсивность работы пылесоса в зависимости от типа покрытия и степени загрязнения. Телескопическая труба всасывания обеспечивает удобство использования и доступ в самые труднодоступные уголки вашего дома. Сетевой шнур длиной 6 метров предоставляет достаточную свободу перемещения без необходимости частого переключения между розетками. Несмотря на свои значительные технические характеристики, пылесосы BQ отличаются достаточно компактными размерами и весом всего 6 кг, что облегчает их транспортировку и хранение. Они выполнены в стильных цветах — сером и красном, что позволит устройству легко вписаться в интерьер любого дома. Уровень шума в 80 дБ является приемлемым для бытового использования, что делает процесс уборки менее утомительным. Пылесосы от бренда BQ — это сочетание качества, мощности и стильного дизайна для вашего дома.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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