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Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный купить с доставкой в Москве
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Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный

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Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 1
Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 2
Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 3
Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 4
Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 5
Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щелевая насадка,мини-электрощетка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Цвет
Серый, Красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
420
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 1
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 2
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 3
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 4
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 5
  • Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719696
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щелевая насадка,мини-электрощетка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Цвет
Серый, Красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
420
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х29
Вес, кг.
6.92

Описание товара Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный

Пылесосы BQ — это надежное решение для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство в использовании, что делает их незаменимыми помощниками в повседневных делах. Одной из ключевых характеристик пылесосов BQ является их высокая мощность всасывания — 420 Вт, что обеспечивает качественное удаление пыли и грязи с различных поверхностей. При этом общая потребляемая мощность составляет 1600 Вт, что делает пылесосы вполне энергоэффективными. Устройства оснащены контейнером для пыли, который легко очищается, что избавляет от необходимости постоянно покупать сменные мешки. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет настроить интенсивность работы пылесоса в зависимости от типа покрытия и степени загрязнения. Телескопическая труба всасывания обеспечивает удобство использования и доступ в самые труднодоступные уголки вашего дома. Сетевой шнур длиной 6 метров предоставляет достаточную свободу перемещения без необходимости частого переключения между розетками. Несмотря на свои значительные технические характеристики, пылесосы BQ отличаются достаточно компактными размерами и весом всего 6 кг, что облегчает их транспортировку и хранение. Они выполнены в стильных цветах — сером и красном, что позволит устройству легко вписаться в интерьер любого дома. Уровень шума в 80 дБ является приемлемым для бытового использования, что делает процесс уборки менее утомительным. Пылесосы от бренда BQ — это сочетание качества, мощности и стильного дизайна для вашего дома.

Отзывы о товаре Пылесос BQ-VC1606C Серый-красный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
щелевая насадка,мини-электрощетка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Цвет
Серый, Красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
420
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесосы BQ — это надежное решение для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство в использовании, что делает их незаменимыми помощниками в повседневных делах. Одной из ключевых характеристик пылесосов BQ является их высокая мощность всасывания — 420 Вт, что обеспечивает качественное удаление пыли и грязи с различных поверхностей. При этом общая потребляемая мощность составляет 1600 Вт, что делает пылесосы вполне энергоэффективными. Устройства оснащены контейнером для пыли, который легко очищается, что избавляет от необходимости постоянно покупать сменные мешки. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, позволяет настроить интенсивность работы пылесоса в зависимости от типа покрытия и степени загрязнения. Телескопическая труба всасывания обеспечивает удобство использования и доступ в самые труднодоступные уголки вашего дома. Сетевой шнур длиной 6 метров предоставляет достаточную свободу перемещения без необходимости частого переключения между розетками. Несмотря на свои значительные технические характеристики, пылесосы BQ отличаются достаточно компактными размерами и весом всего 6 кг, что облегчает их транспортировку и хранение. Они выполнены в стильных цветах — сером и красном, что позволит устройству легко вписаться в интерьер любого дома. Уровень шума в 80 дБ является приемлемым для бытового использования, что делает процесс уборки менее утомительным. Пылесосы от бренда BQ — это сочетание качества, мощности и стильного дизайна для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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