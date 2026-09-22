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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719630
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Описание товара Кофемолка Blackton Bt CG1114 Серый металлик
Чтобы ежедневно наслаждаться вкусом свежесваренного напитка с чарующим ароматом, достаточно дополнить арсенал кухонных ассистентов кофемолкой электрической Blackton Bt CG1114. Несмотря на весьма скромные размеры представленной модели, внутрь основного резервуара помещается до 60 г зерен. Выполненный с использованием нержавеющей стали корпус продемонстрирует невероятную устойчивость к внешним агрессивным воздействиям.
Основу прибора составил ротационный нож, который не только тщательно измельчает ингредиенты, но также сохраняет режущие свойства на протяжении всего эксплуатационного периода. При неправильной установке верхней крышки, кофемолка электрическая Blackton Bt CG1114 просто не приступит к выполнению непосредственных обязанностей, что уберегает ее от случайного выхода из строя. Благодаря увеличенной до 200 Вт мощности прибору потребуются считанные минуты, чтобы перемолоть даже максимальный объем зерен или специй.
Чтобы ежедневно наслаждаться вкусом свежесваренного напитка с чарующим ароматом, достаточно дополнить арсенал кухонных ассистентов кофемолкой электрической Blackton Bt CG1114. Несмотря на весьма скромные размеры представленной модели, внутрь основного резервуара помещается до 60 г зерен. Выполненный с использованием нержавеющей стали корпус продемонстрирует невероятную устойчивость к внешним агрессивным воздействиям.
Основу прибора составил ротационный нож, который не только тщательно измельчает ингредиенты, но также сохраняет режущие свойства на протяжении всего эксплуатационного периода. При неправильной установке верхней крышки, кофемолка электрическая Blackton Bt CG1114 просто не приступит к выполнению непосредственных обязанностей, что уберегает ее от случайного выхода из строя. Благодаря увеличенной до 200 Вт мощности прибору потребуются считанные минуты, чтобы перемолоть даже максимальный объем зерен или специй.
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