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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
черный
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719620
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Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM9002 Чёрный
Рожковая кофеварка BQ – находка для любителей крепкого эспрессо и утончённых кофейных напитков. Мощный насос на 19 бар раскрывает весь вкус молотого кофе, а капучинатор мгновенно взбивает молоко для пышной, стойкой пенки. 1450 Вт гарантируют быстрый нагрев — бодрящий кофе готовится практически моментально. Электронное управление делает процесс приготовления интуитивно понятным, а выбор объёма порции позволяет точно подбирать крепость и насыщенность напитка.
Вместительный резервуар на 1,4 литра подходит для частых кофепауз или приёма гостей — воды хватит на несколько чашек подряд. Чёрный корпус лаконичен и стильно смотрится в любом интерьере. Индикатор уровня воды и индикатор нагрева помогут всегда быть уверенным, что кофеварка готова к работе, а функция подогрева чашек сохранит насыщенный аромат и температуру напитка дольше. Пресс для утрамбовки молотого кофе в комплекте обеспечивает идеальную экстракцию – раскрывайте свой бариста-потенциал дома.
Рожковая кофеварка BQ – находка для любителей крепкого эспрессо и утончённых кофейных напитков. Мощный насос на 19 бар раскрывает весь вкус молотого кофе, а капучинатор мгновенно взбивает молоко для пышной, стойкой пенки. 1450 Вт гарантируют быстрый нагрев — бодрящий кофе готовится практически моментально. Электронное управление делает процесс приготовления интуитивно понятным, а выбор объёма порции позволяет точно подбирать крепость и насыщенность напитка.
Вместительный резервуар на 1,4 литра подходит для частых кофепауз или приёма гостей — воды хватит на несколько чашек подряд. Чёрный корпус лаконичен и стильно смотрится в любом интерьере. Индикатор уровня воды и индикатор нагрева помогут всегда быть уверенным, что кофеварка готова к работе, а функция подогрева чашек сохранит насыщенный аромат и температуру напитка дольше. Пресс для утрамбовки молотого кофе в комплекте обеспечивает идеальную экстракцию – раскрывайте свой бариста-потенциал дома.
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