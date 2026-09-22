Top.Mail.Ru
Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 1
Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 2
Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 1
  • Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 2
  • Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719584
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.5
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х50х13
Вес, кг.
3.65

Описание товара Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый

Конвектор Blackton Bt CNH1112 с тремя режимами мощности до 2000 Вт подходит для обогрева помещения площадью не более 20 м? и является эффективным источником обогрева в холодное время года. На боковой стороне корпуса расположены поворотные регуляторы и световые индикаторы для удобного контроля состояния. Датчик защиты от перегрева гарантирует высокую безопасность в эксплуатации Blackton Bt CNH1112. Конвектор предназначен для напольной установки и поставляется вместе с устойчивыми ножками-опорами.

Отзывы о товаре Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.5
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Blackton Bt CNH1112 с тремя режимами мощности до 2000 Вт подходит для обогрева помещения площадью не более 20 м? и является эффективным источником обогрева в холодное время года. На боковой стороне корпуса расположены поворотные регуляторы и световые индикаторы для удобного контроля состояния. Датчик защиты от перегрева гарантирует высокую безопасность в эксплуатации Blackton Bt CNH1112. Конвектор предназначен для напольной установки и поставляется вместе с устойчивыми ножками-опорами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвекторный обогреватель Blackton Bt CNH1112 Белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...