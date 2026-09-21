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Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано купить с доставкой в Москве
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Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано

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Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 1
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 2
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 3
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 4
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 5
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 6
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 7
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 8
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 9
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 10
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 11
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 12
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 13
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 14
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 15
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 16
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 1
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 2
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 3
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 4
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 5
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 6
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 7
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 8
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 9
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 10
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 11
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 12
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 13
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 14
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 15
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 16
  • Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695210
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, комплект напольной установки, комплект настенного крепления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х42х14
Вес, кг.
3.48

Описание товара Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано

Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано

Отзывы о товаре Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Конвектор
Комплектация
прибор, комплект напольной установки, комплект настенного крепления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
Описание
Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель-конвектор Sonnen TEPLO-10, 1000 Вт, Х-образный нагревательный элемент, черный, сделано - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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