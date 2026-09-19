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Конвектор Starwind SHV5010 белый купить с доставкой в Москве
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Конвектор Starwind SHV5010 белый

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Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 1
Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 2
Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 1
  • Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 2
  • Конвектор Starwind SHV5010 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414783
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4.39

Описание товара Конвектор Starwind SHV5010 белый

Конвектор Starwind SHV5010 максимальная мощность 1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент СТИЧ, площадь обогрева 15 м2.

Отзывы о товаре Конвектор Starwind SHV5010 белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Конвекторы
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки с колесами, набор крепежных элементов, инструкция по эксплуатации
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Starwind SHV5010 максимальная мощность 1000 Вт, механическое управление, регулируемый термостат, защита от перегрева, защита от опрокидывания, нагревательный элемент СТИЧ, площадь обогрева 15 м2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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