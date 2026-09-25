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Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт

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Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 1
Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 2
Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 2
  • Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт
2 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
0,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
10
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт

Конвектор STEHER идеально подходит для быстрого обогрева любой комнаты благодаря механическому термостату с возможностью точной регулировки температуры. Модель поддерживает как напольную, так и настенную установку — выбирайте, что удобнее именно для вашего пространства. Вес всего 2,6 кг делает прибор лёгким и мобильным: легко переместить и установить в нужном месте. Для вашего комфорта предусмотрен таймер и дистанционное управление с пультом — всё для экономии ваших сил и времени. Работает от стандартной розетки 220 В. Надёжное и удобное решение для домашнего уюта.

Отзывы о товаре Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
0,5
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
10
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор STEHER идеально подходит для быстрого обогрева любой комнаты благодаря механическому термостату с возможностью точной регулировки температуры. Модель поддерживает как напольную, так и настенную установку — выбирайте, что удобнее именно для вашего пространства. Вес всего 2,6 кг делает прибор лёгким и мобильным: легко переместить и установить в нужном месте. Для вашего комфорта предусмотрен таймер и дистанционное управление с пультом — всё для экономии ваших сил и времени. Работает от стандартной розетки 220 В. Надёжное и удобное решение для домашнего уюта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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