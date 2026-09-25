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Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент

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Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 1
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 2
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 3
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 4
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 5
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 6
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 7
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 8
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 9
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 10
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 11
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 12
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 13
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 14
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 15
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 16
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 17
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 18
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 1
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 2
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 3
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 4
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 5
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 6
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 7
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 8
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 9
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 10
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 11
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 12
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 13
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 14
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 15
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 16
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 17
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 18
  • Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747972
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штОпора - 2 штКронштейн для крепления к стене - 1 штКомплект крепежа - 1 штПерекладина для сушки одежды - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность обогрева
1000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х41х12
Вес, кг.
5.81

Описание товара Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент

Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент

Отзывы о товаре Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штОпора - 2 штКронштейн для крепления к стене - 1 штКомплект крепежа - 1 штПерекладина для сушки одежды - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность обогрева
1000
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Россия
Описание
Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, белый, сушилка, колеса, Х-элемент - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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