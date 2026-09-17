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Конвектор Centek CT-6123 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Centek CT-6123

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Конвектор Centek CT-6123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108244
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки-опоры, крепеж к стене
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
настенно-напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х38
Вес, кг.
4.8

Описание товара Конвектор Centek CT-6123

Конвектор настенно-напольный, отключение при перегреве, регулировка температуры, площадь обогрева 20 м2, габариты: 53,5х38х11 см

Отзывы о товаре Конвектор Centek CT-6123




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
нет
Комплектация
конвектор, ножки-опоры, крепеж к стене
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
нет
Тип установки
настенно-напольный
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор настенно-напольный, отключение при перегреве, регулировка температуры, площадь обогрева 20 м2, габариты: 53,5х38х11 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Centek CT-6123 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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