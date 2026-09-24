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Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка

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Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 1
Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 2
Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 3
Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 4
Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Badmotorfinger
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 1
  • Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 2
  • Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 3
  • Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 4
  • Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839537414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Badmotorfinger
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rusty Cage, Outshined, Slaves And Bulldozers, Jesus Christ Pose, Face Pollution, Somewhere, Searching With My Good Eye Closed, Room A Thousand Years Wide, Mind Riot, Drawing Flies, Holy Water, New Damage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка

«Badmotorfinger» — третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Soundgarden. Был выпущен 8 октября 1991 года на лейбле A&M. Группа приступила к записи альбома после тура, прошедшего в поддержку их предыдущего диска Louder Than Love (1989). На записи присутствует новый басист группы Бен Шеферд. В то время сиэтлская публика была сфокусирована на гранже, что помогло привлечь внимание к альбому. Синглы «Outshined» и «Rusty Cage» получили весомую поддержку от MTV. Альбом держал высокие позиции в чартах в том числе и Billboard 200. В поддержку альбома группа гастролировала вместе с Guns N’ Roses, а затем выпустила видео «Motorvision» с записями из этого турне. В 1992 году группа выступала на передвижном фестивале Lollapalooza вместе с Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Ministry и другими. В том же году Badmotorfinger был номинирован на премии «Грэмми». В Соединённых Штатах альбом стал дважды платиновым по версии RIAA.

Отзывы о товаре Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0082839537414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Badmotorfinger
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rusty Cage, Outshined, Slaves And Bulldozers, Jesus Christ Pose, Face Pollution, Somewhere, Searching With My Good Eye Closed, Room A Thousand Years Wide, Mind Riot, Drawing Flies, Holy Water, New Damage
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Badmotorfinger» — третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Soundgarden. Был выпущен 8 октября 1991 года на лейбле A&M. Группа приступила к записи альбома после тура, прошедшего в поддержку их предыдущего диска Louder Than Love (1989). На записи присутствует новый басист группы Бен Шеферд. В то время сиэтлская публика была сфокусирована на гранже, что помогло привлечь внимание к альбому. Синглы «Outshined» и «Rusty Cage» получили весомую поддержку от MTV. Альбом держал высокие позиции в чартах в том числе и Billboard 200. В поддержку альбома группа гастролировала вместе с Guns N’ Roses, а затем выпустила видео «Motorvision» с записями из этого турне. В 1992 году группа выступала на передвижном фестивале Lollapalooza вместе с Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Ministry и другими. В том же году Badmotorfinger был номинирован на премии «Грэмми». В Соединённых Штатах альбом стал дважды платиновым по версии RIAA.
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Доставка
Отзывы


Soundgarden - Badmotorfinger (0082839537414) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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