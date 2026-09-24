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Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка

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Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 1
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 2
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 3
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 4
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 5
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 6
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 7
Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pluto
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 1
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 2
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 3
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 4
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 5
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 6
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 7
  • Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719417
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Загружаем...
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Загружаем...
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Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка
3 970 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pluto
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Crossfire, And My Old Rocking Horse, Down And Out, She's Innocent, Road To Glory, Stealing My Thunder, Beauty Queen, Mister Westwood, Rag A Bone Joe, Bare Lady
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж 180-граммового полупрозрачного пурпурного винила. Тираж этого пронумерованного издания — всего 750 экземпляров. Pluto хотя и не обязательно относится к тем группам, которые сразу приходят на ум как оказавшие решающее влияние на творение рок-музыки, остаются превосходной, хотя и малоизвестной и сильно недооцененной группой. Единственный альбом группы, Pluto (первоначально выпущенный на лейбле Dawn в ноябре 1971 года), во второй половине 90-х стал весьма востребованным предметом в постоянно растущем андеграундном/прогрессивном секторе рынка коллекционных пластинок. Группа, изначально задуманная гитаристом Полом Гарднером и названная в честь персонажа диснеевского мультфильма, была образована в Северном Лондоне в 1970 году. Ключевыми участниками группы были Гарднер и Алан Уорнер два опытных активиста с совершенно разным музыкальным опытом. Альбом представляет собой гармоничное сочетание элементов хард-рока, прогрессивного рока и блюз-рока. Песни написаны довольно добротно, без лишних лишнего. Этот единственный альбом Pluto можно смело рекомендовать любителям хард-рока начала 70-х. Pluto доступен ограниченным тиражом в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета.

Отзывы о товаре Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pluto
Альбом (сингл)
Pluto
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Crossfire, And My Old Rocking Horse, Down And Out, She's Innocent, Road To Glory, Stealing My Thunder, Beauty Queen, Mister Westwood, Rag A Bone Joe, Bare Lady
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — лимитированный тираж 180-граммового полупрозрачного пурпурного винила. Тираж этого пронумерованного издания — всего 750 экземпляров. Pluto хотя и не обязательно относится к тем группам, которые сразу приходят на ум как оказавшие решающее влияние на творение рок-музыки, остаются превосходной, хотя и малоизвестной и сильно недооцененной группой. Единственный альбом группы, Pluto (первоначально выпущенный на лейбле Dawn в ноябре 1971 года), во второй половине 90-х стал весьма востребованным предметом в постоянно растущем андеграундном/прогрессивном секторе рынка коллекционных пластинок. Группа, изначально задуманная гитаристом Полом Гарднером и названная в честь персонажа диснеевского мультфильма, была образована в Северном Лондоне в 1970 году. Ключевыми участниками группы были Гарднер и Алан Уорнер два опытных активиста с совершенно разным музыкальным опытом. Альбом представляет собой гармоничное сочетание элементов хард-рока, прогрессивного рока и блюз-рока. Песни написаны довольно добротно, без лишних лишнего. Этот единственный альбом Pluto можно смело рекомендовать любителям хард-рока начала 70-х. Pluto доступен ограниченным тиражом в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pluto - Pluto (coloured) (8719262039711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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