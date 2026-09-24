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Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка

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Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка - фото 1
Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministri
Альбом (сингл)
Aurora Popolare
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Woodworm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Woodworm
Barcode
[0602478666988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministri
Альбом (сингл)
Aurora Popolare
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Buuum, Piangere al lavoro, Spaventi, Poveri noi, Terre promesse, Aurora popolare, Avvicinarsi alle casse, Astronomia e nostalgia, Squali nella Bibbia, Cattivi i buoni
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка

После энергичного возвращения с синглами «Buuum» и «Avvicenarsi alle casse» итальянская альтернативная рок-группа Ministri не собирается сбавлять обороты; напротив, они жаждут успеха как никогда. Теперь выходит их новый альбом «Aurora Popolare», спустя три года после предыдущего альбома «Giuramenti». Издание на виниле. 8 мая 2025 года был выпущен сингл «Buuum» и затем «Avvicenarsi alle casse», предшествующие выпуску нового альбома. Чрезвычайно прямое и актуальное видение ситуации, в которой мы живём, как это удавалось только Ministri на протяжении почти двадцати лет, в сочетании с энергичным звучанием, найденным еще в их ранних работах, создаёт яркие зарисовки повседневной жизни и сопротивления. В центре внимания – текущие события, социальные проблемы, отношения и реакции – главные герои десяти песен нового альбома.

Отзывы о товаре Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Woodworm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Woodworm
Barcode
[0602478666988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ministri
Альбом (сингл)
Aurora Popolare
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Buuum, Piangere al lavoro, Spaventi, Poveri noi, Terre promesse, Aurora popolare, Avvicinarsi alle casse, Astronomia e nostalgia, Squali nella Bibbia, Cattivi i buoni
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После энергичного возвращения с синглами «Buuum» и «Avvicenarsi alle casse» итальянская альтернативная рок-группа Ministri не собирается сбавлять обороты; напротив, они жаждут успеха как никогда. Теперь выходит их новый альбом «Aurora Popolare», спустя три года после предыдущего альбома «Giuramenti». Издание на виниле. 8 мая 2025 года был выпущен сингл «Buuum» и затем «Avvicenarsi alle casse», предшествующие выпуску нового альбома. Чрезвычайно прямое и актуальное видение ситуации, в которой мы живём, как это удавалось только Ministri на протяжении почти двадцати лет, в сочетании с энергичным звучанием, найденным еще в их ранних работах, создаёт яркие зарисовки повседневной жизни и сопротивления. В центре внимания – текущие события, социальные проблемы, отношения и реакции – главные герои десяти песен нового альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministri - Aurora Popolare (0602478666988) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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