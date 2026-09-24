Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Iris - Iris (0194111023659) виниловая пластинка
О группе Iris из Штутгарта/Эсслингена известно немного. В 1981 году группа из семи человек записала свой единственный альбом на небольшом лейбле PEAK, у которого, естественно, не было средств для создания Iris. Более того, их изысканный, но порой хард-роковый материал звучал в духе того, что принято считать, или можно было бы считать, краут-роком. Поэтому о каком-либо движении в сторону популярного в то время звучания Neue Deutsche Welle (NDW) не могло быть и речи. Переход от конца семидесятых к началу восьмидесятых был невероятно захватывающим в музыкальном плане и в Германии. Стилистически группа Iris осталась верна семидесятым, что, несомненно, привлечёт к ним новых поклонников благодаря этому посмертному переизданию. На хард-роковой и хэви-метал сцене также появляется всё больше молодых групп, экспериментирующих со звуковой эстетикой, которую можно услышать на альбоме «Iris». «Устаревшее звучание» снова становится современным. CD и LP сопровождаются аннотациями эксперта Михаэля Лёрбера. Кроме того, все компоненты альбома, включая тексты песен, отсканированы и включены в комплект. Переносом звука занимался Патрик Энгель (Sony Music, High Roller и др.), а ремастерингом занимался Нойди. Этот фрагмент истории немецкого рока не забудется никогда!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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