Top.Mail.Ru
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 1
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 2
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 3
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 4
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 5
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 6
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 7
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 8
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 9
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 10
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 11
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 12
Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ash
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 3
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 4
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 5
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 6
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 7
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 8
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 9
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 10
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 11
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 12
  • Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719364
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404087015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ash
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Carried This For Years, Away Away, Deathless, Like You, No Man Is Big Enough For My Arms, Val?, Waves, Transmission/Michaelion, Me Voy, When Will I Learn, Numb, Ash
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка

В своём дебютном альбоме сёстры-близнецы Лиза Каинде и Наоми Диас обратились к своему прошлому. Альбом «Ibeyi» принёс франко-кубинскому электросоулу-дуэту множество поклонников в 2015 году и положил начало сотрудничеству с такими известными артистами, как Бейонсе и Элвин Эйли. В отличие от этого, «Ash» представляет собой актуальное политическое заявление, показывая, что две сестры прочно укоренены в настоящем. Темы песен включают в себя полицейскую жестокость и расизм. Сёстры никогда не стеснялись своих текстов; личные переживания и опыт – их основа. Они выражают их на английском, французском, йоруба и теперь, впервые, на испанском. Наоми отвечает за ударные инструменты – кахон и бата, а Лиза играет на фортепиано и различных электронных инструментах. Она также исполняет большую часть вокальных партий. В записи альбома также приняли участие такие приглашенные музыканты, как Чилли Гонсалес, Мешелл Ндегеочелло, саксофонист Камаси Вашингтон и рэпер Мала Родригес. Альбом дополнен изысканными сэмплами, например, медитативными голосами женского хора Le Myst?re des Voix Bulgares или отрывками из речи бывшей первой леди Мишель Обамы.

Отзывы о товаре Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404087015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Ash
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Carried This For Years, Away Away, Deathless, Like You, No Man Is Big Enough For My Arms, Val?, Waves, Transmission/Michaelion, Me Voy, When Will I Learn, Numb, Ash
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В своём дебютном альбоме сёстры-близнецы Лиза Каинде и Наоми Диас обратились к своему прошлому. Альбом «Ibeyi» принёс франко-кубинскому электросоулу-дуэту множество поклонников в 2015 году и положил начало сотрудничеству с такими известными артистами, как Бейонсе и Элвин Эйли. В отличие от этого, «Ash» представляет собой актуальное политическое заявление, показывая, что две сестры прочно укоренены в настоящем. Темы песен включают в себя полицейскую жестокость и расизм. Сёстры никогда не стеснялись своих текстов; личные переживания и опыт – их основа. Они выражают их на английском, французском, йоруба и теперь, впервые, на испанском. Наоми отвечает за ударные инструменты – кахон и бата, а Лиза играет на фортепиано и различных электронных инструментах. Она также исполняет большую часть вокальных партий. В записи альбома также приняли участие такие приглашенные музыканты, как Чилли Гонсалес, Мешелл Ндегеочелло, саксофонист Камаси Вашингтон и рэпер Мала Родригес. Альбом дополнен изысканными сэмплами, например, медитативными голосами женского хора Le Myst?re des Voix Bulgares или отрывками из речи бывшей первой леди Мишель Обамы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...