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Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка

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Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 1
Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 2
Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 3
Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
Future Legends
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 1
  • Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 2
  • Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 3
  • Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719355
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
Future Legends
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Future Legends, Decision, Day Breaks With Dawn, Graveyard Epistle, Lord Of The Incubus, Olde Tyme Future, Song For A Thought, Future Legends
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж 180-граммового красно-белого мраморного винила в разворотном конверте. Тираж всего 750 экземпляров. Fruupp — прогрессивная рок-группа, возникшая в Северной Ирландии, но снискавшая популярность по всему миру. Группа выпустила четыре альбома, а Future Legends — их дебютный. Обложка альбома, первоначально выпущенного в 1973 году, была создана басистом и вокалистом Питером Фаррелли. В начале семидесятых группа отыграла сотни концертов и примерно за два года выпустила четыре потрясающих альбома, уровень продуктивности которых не может себе представить ни одна современная группа. Уникальное сочетание ирландского фолка и арт-рока в исполнении Fruupp, подобно хорошему вину, хорошо выдержало испытание временем. Прилагательные, используемые рецензентами для описания их слуховой продукции, включают в себя: пышный, пасторальный, симфонический, мрачный, эфирный, приглушенный, маниакальный, величественный, мелодичный, захватывающий дух и вычурно-пердящий. Это была группа, которая раздвинула границы музыки того времени, танцуя на диалектическом краю прогрессивного рок-движения начала семидесятых. Future Legends доступен в виде пронумерованного ограниченного издания в 750 экземпляров на красно-белом мраморном виниле.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fruupp
Альбом (сингл)
Future Legends
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Future Legends, Decision, Day Breaks With Dawn, Graveyard Epistle, Lord Of The Incubus, Olde Tyme Future, Song For A Thought, Future Legends
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — лимитированный тираж 180-граммового красно-белого мраморного винила в разворотном конверте. Тираж всего 750 экземпляров. Fruupp — прогрессивная рок-группа, возникшая в Северной Ирландии, но снискавшая популярность по всему миру. Группа выпустила четыре альбома, а Future Legends — их дебютный. Обложка альбома, первоначально выпущенного в 1973 году, была создана басистом и вокалистом Питером Фаррелли. В начале семидесятых группа отыграла сотни концертов и примерно за два года выпустила четыре потрясающих альбома, уровень продуктивности которых не может себе представить ни одна современная группа. Уникальное сочетание ирландского фолка и арт-рока в исполнении Fruupp, подобно хорошему вину, хорошо выдержало испытание временем. Прилагательные, используемые рецензентами для описания их слуховой продукции, включают в себя: пышный, пасторальный, симфонический, мрачный, эфирный, приглушенный, маниакальный, величественный, мелодичный, захватывающий дух и вычурно-пердящий. Это была группа, которая раздвинула границы музыки того времени, танцуя на диалектическом краю прогрессивного рок-движения начала семидесятых. Future Legends доступен в виде пронумерованного ограниченного издания в 750 экземпляров на красно-белом мраморном виниле.


Теги товара: Progressive Rock
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