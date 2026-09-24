Top.Mail.Ru
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 1
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 2
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 3
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 4
Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
The Dream
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 1
  • Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 2
  • Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 3
  • Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 4
  • Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538707205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
The Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Bane, U&Me, Hard Drive Gold, Happier When You're Gone, The Actor, Get Better, Chicago, Philadelphia, Walk A Mile, Delta, Losing My Mind, Powders
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка

The Dream — это альбом, полный интриг, красоты и человечности — сочетание всего того, что сделало alt-J всемирно известной группой с поистине стойкой силой. Истории и рассказы, вдохновлённые реальными преступлениями, о Голливуде и Chateau Marmont переплетаются с некоторыми из самых личных моментов в жизни группы. Альбом был создан после периода отдыха группы после их ошеломительного мирового тура в поддержку предыдущего альбома. Это альбом, отражающий звучание группы, развивающейся как авторы песен и рассказчики.

Отзывы о товаре Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538707205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
The Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Bane, U&Me, Hard Drive Gold, Happier When You're Gone, The Actor, Get Better, Chicago, Philadelphia, Walk A Mile, Delta, Losing My Mind, Powders
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Dream — это альбом, полный интриг, красоты и человечности — сочетание всего того, что сделало alt-J всемирно известной группой с поистине стойкой силой. Истории и рассказы, вдохновлённые реальными преступлениями, о Голливуде и Chateau Marmont переплетаются с некоторыми из самых личных моментов в жизни группы. Альбом был создан после периода отдыха группы после их ошеломительного мирового тура в поддержку предыдущего альбома. Это альбом, отражающий звучание группы, развивающейся как авторы песен и рассказчики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alt-J - The Dream (4050538707205) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...