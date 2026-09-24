Top.Mail.Ru
Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 1
Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 2
Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 3
Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
Relaxer
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 1
  • Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 2
  • Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 3
  • Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719320
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538819564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
Relaxer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
3WW, In Cold Blood, House Of The Rising Sun, Hit Me Like That Snare, Deadcrush, Adeline, Last Year, Pleader
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка

Вскоре после выхода своего первого концертного альбома «Live At Red Rocks» британская альтернативная фолк-группа alt-J вернулась в студию в прошлом году, чтобы поработать над новыми песнями. Восемь из этих треков вошли в их новый альбом «Relaxer». Этим альбомом трио из Лидса продолжает свой хит номер один «This Is All Yours», выпущенный в 2017 году, хотя и тремя годами ранее. Однако alt-J определённо не теряли времени даром между альбомами. Барабанщик Том Грин выпустил свой первый сольный альбом «High Anxiety», а клавишник Гас Унгер-Гамильтон открыл кафе и ресторан в Лондоне. В марте 2017 года они уже представили отрывок из альбома с песней «3WW». Эта заводная, насыщенная битами песня показывает, что название альбома «Relaxer» неслучайно. Кроме того, она ясно показывает, что alt-J вновь вывели своё очень личное звучание на новый уровень. Продюсером нового альбома стал лауреат премии Barclaycard Mercury Prize и Brit Award Чарли Эндрю (Bloc Party, Nick Mulvey, Darwin Deez), который уже работал над обоими предыдущими альбомами alt-J. Обложка «Relaxer» на самом деле является скриншотом из игры PlayStation «LSD», которая вышла в 1998 году.

Отзывы о товаре Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538819564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alt-J
Альбом (сингл)
Relaxer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
3WW, In Cold Blood, House Of The Rising Sun, Hit Me Like That Snare, Deadcrush, Adeline, Last Year, Pleader
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Вскоре после выхода своего первого концертного альбома «Live At Red Rocks» британская альтернативная фолк-группа alt-J вернулась в студию в прошлом году, чтобы поработать над новыми песнями. Восемь из этих треков вошли в их новый альбом «Relaxer». Этим альбомом трио из Лидса продолжает свой хит номер один «This Is All Yours», выпущенный в 2017 году, хотя и тремя годами ранее. Однако alt-J определённо не теряли времени даром между альбомами. Барабанщик Том Грин выпустил свой первый сольный альбом «High Anxiety», а клавишник Гас Унгер-Гамильтон открыл кафе и ресторан в Лондоне. В марте 2017 года они уже представили отрывок из альбома с песней «3WW». Эта заводная, насыщенная битами песня показывает, что название альбома «Relaxer» неслучайно. Кроме того, она ясно показывает, что alt-J вновь вывели своё очень личное звучание на новый уровень. Продюсером нового альбома стал лауреат премии Barclaycard Mercury Prize и Brit Award Чарли Эндрю (Bloc Party, Nick Mulvey, Darwin Deez), который уже работал над обоими предыдущими альбомами alt-J. Обложка «Relaxer» на самом деле является скриншотом из игры PlayStation «LSD», которая вышла в 1998 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...