Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alt-J - Relaxer (4050538819564) виниловая пластинка
Вскоре после выхода своего первого концертного альбома «Live At Red Rocks» британская альтернативная фолк-группа alt-J вернулась в студию в прошлом году, чтобы поработать над новыми песнями. Восемь из этих треков вошли в их новый альбом «Relaxer». Этим альбомом трио из Лидса продолжает свой хит номер один «This Is All Yours», выпущенный в 2017 году, хотя и тремя годами ранее. Однако alt-J определённо не теряли времени даром между альбомами. Барабанщик Том Грин выпустил свой первый сольный альбом «High Anxiety», а клавишник Гас Унгер-Гамильтон открыл кафе и ресторан в Лондоне. В марте 2017 года они уже представили отрывок из альбома с песней «3WW». Эта заводная, насыщенная битами песня показывает, что название альбома «Relaxer» неслучайно. Кроме того, она ясно показывает, что alt-J вновь вывели своё очень личное звучание на новый уровень. Продюсером нового альбома стал лауреат премии Barclaycard Mercury Prize и Brit Award Чарли Эндрю (Bloc Party, Nick Mulvey, Darwin Deez), который уже работал над обоими предыдущими альбомами alt-J. Обложка «Relaxer» на самом деле является скриншотом из игры PlayStation «LSD», которая вышла в 1998 году.
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