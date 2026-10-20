Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная
Оригинальный товар
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Характеристики
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
В наличии
Код товара: 719182
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Загружаем...
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Загружаем...
15 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5 см x 40 см x 38.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
22
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 25 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена набором из 8 программ автоменю.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с механическим управлением, 900 Вт, большие, черные, для офиса
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Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5 см x 40 см x 38.8 см
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 25 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена набором из 8 программ автоменю.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с механическим управлением, 900 Вт, большие, черные, для офиса
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с механическим управлением, 900 Вт, большие, черные, для офиса
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - стоимость товара 15770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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