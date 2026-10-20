Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная
15 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5 см x 40 см x 38.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
22

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 25 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена набором из 8 программ автоменю.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Управление
механическое
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5 см x 40 см x 38.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 25 литров, выполненная в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена набором из 8 программ автоменю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-256 25л., черная - стоимость товара 15770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...