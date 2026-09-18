Микроволновая печь Panasonic NN-SD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
23 л
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры / блокировка от детей
Объем
23 л
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х28
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/серебристый
Благодаря инверторной технологии микроволны в микроволновой печи быстро готовят пищу, а режим гриля помогает обжарить снаружи, добавляя золотистую и хрустящую корочку. Функция быстрый старт позволяет быстро задать время приготовления.
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Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры / блокировка от детей
Объем
23 л
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Благодаря инверторной технологии микроволны в микроволновой печи быстро готовят пищу, а режим гриля помогает обжарить снаружи, добавляя золотистую и хрустящую корочку. Функция быстрый старт позволяет быстро задать время приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 1000 Вт, черные, для офиса
Микроволновая печь Panasonic NN-SD38HSZPE 23л. 1000Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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