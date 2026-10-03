Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-625 Grill 25л. 900Вт, черная
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 080 руб.
В наличии
Код товара: 719207
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 080 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
19.5
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-625 Grill 25л. 900Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-625 Grill 25л. 900Вт, черная
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-625 Grill 25л. 900Вт, черная
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-625 Grill 25л. 900Вт, черная - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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