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Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro купить с доставкой в Москве
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Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro

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Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 1
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 2
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 3
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 4
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 5
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 6
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 7
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 8
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 9
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 10
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 11
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 12
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 13
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 1
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 2
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 3
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 4
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 5
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 6
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 7
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 8
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 9
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 10
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 11
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 12
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 13
  • Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719113
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
Функции и особенности
Предварительное отключение автоподогрева
Размеры в упаковке, см
32х32х30
Вес, кг.
3.6

Описание товара Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro

Компактная мультиварка с максимумом функций для Вашей кухни! Чаша объёмом 3 литра, 11 программ для приготовления с отсрочкой старта на 24 часа – всё это позволит Вам готовить завтраки, обеды, ужины и даже десерты легко и просто. 11 автоматических программ Объём чаши – 3 л Компактный корпус Отсрочка старта до 24 часов

Отзывы о товаре Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
Функции и особенности
Предварительное отключение автоподогрева
Описание
Компактная мультиварка с максимумом функций для Вашей кухни! Чаша объёмом 3 литра, 11 программ для приготовления с отсрочкой старта на 24 часа – всё это позволит Вам готовить завтраки, обеды, ужины и даже десерты легко и просто. 11 автоматических программ Объём чаши – 3 л Компактный корпус Отсрочка старта до 24 часов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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