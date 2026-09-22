Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719113
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
Функции и особенности
Предварительное отключение автоподогрева
Размеры в упаковке, см
32х32х30
Вес, кг.
3.6
Описание товара Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro
Компактная мультиварка с максимумом функций для Вашей кухни! Чаша объёмом 3 литра, 11 программ для приготовления с отсрочкой старта на 24 часа – всё это позволит Вам готовить завтраки, обеды, ужины и даже десерты легко и просто. 11 автоматических программ Объём чаши – 3 л Компактный корпус Отсрочка старта до 24 часов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
500
Объем чаши, л
3 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное daikin
Цвет
серый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
кнопки
Количество автоматических программ
11
Функции и особенности
Предварительное отключение автоподогрева
Компактная мультиварка с максимумом функций для Вашей кухни! Чаша объёмом 3 литра, 11 программ для приготовления с отсрочкой старта на 24 часа – всё это позволит Вам готовить завтраки, обеды, ужины и даже десерты легко и просто. 11 автоматических программ Объём чаши – 3 л Компактный корпус Отсрочка старта до 24 часов
Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиварка GARLYN MR-Solo 4 Pro