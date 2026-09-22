Бинокль Veber TITAN 10x50WP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%12 160 руб. 15 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719068
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber TITAN 10x50WP
Бинокль Veber TITAN 10x50WP, как и все бинокли серии TITAN, сочетает качественную оптику, надежность и эргономику, необходимые для эффективной охоты, безопасного туризма, исследований дикой природы или наблюдений за спортивными соревнованиями. Оптическая система бинокля позволяет вести наблюдения в условиях плохой освещенности, не теряя четкости и яркости изображения. Корпус устройства герметичен и защищает внутренние элементы от попадания пыли и влаги даже во время дождя или снегопада. Обрезиненный корпус из металлического сплава устойчив к ударам.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber TITAN 10x50WP, как и все бинокли серии TITAN, сочетает качественную оптику, надежность и эргономику, необходимые для эффективной охоты, безопасного туризма, исследований дикой природы или наблюдений за спортивными соревнованиями. Оптическая система бинокля позволяет вести наблюдения в условиях плохой освещенности, не теряя четкости и яркости изображения. Корпус устройства герметичен и защищает внутренние элементы от попадания пыли и влаги даже во время дождя или снегопада. Обрезиненный корпус из металлического сплава устойчив к ударам.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Бинокль Veber TITAN 10x50WP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber TITAN 10x50WP