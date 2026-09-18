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Бинокль Veber Б-6 6*24 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Б-6 6*24

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Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 1
Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 2
Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 3
Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 4
Бинокль VEBER VEBER Б-6 6*24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 1
  • Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 2
  • Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 3
  • Бинокль Veber Б-6 6*24 - фото 4
  • Бинокль VEBER VEBER Б-6 6*24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232439
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х11
Вес, г.
910

Описание товара Бинокль Veber Б-6 6*24

Veber Б-6 6x24 — точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды. Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры). Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность. Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Б-6 6*24




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Б-6 6x24 — точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды. Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры). Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность. Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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