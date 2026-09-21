Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, г.
800
Описание товара Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 — это компактное цифровое устройство, предназначенное для использования в спортивных и развлекательных целях, а также для наблюдения за объектами живой природы в условиях естественной среды обитания. Идеально подходит для фото- и видеосъемки при ограниченной видимости, как днем, так и ночью. Прибор станет полезным инструментом в туристических походах, командных играх, таких как страйкбол и пейнтбол, и других активных развлечениях.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
Страна производитель
Китай
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 — это компактное цифровое устройство, предназначенное для использования в спортивных и развлекательных целях, а также для наблюдения за объектами живой природы в условиях естественной среды обитания. Идеально подходит для фото- и видеосъемки при ограниченной видимости, как днем, так и ночью. Прибор станет полезным инструментом в туристических походах, командных играх, таких как страйкбол и пейнтбол, и других активных развлечениях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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