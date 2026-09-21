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Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой купить с доставкой в Москве
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Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой

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Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 1
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 2
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 3
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 4
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 5
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 6
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 7
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 8
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 9
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 10
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 11
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 1
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 2
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 3
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 4
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 5
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 6
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 7
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 8
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 9
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 10
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 11
  • Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700576
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, г.
800

Описание товара Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой

Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 — это компактное цифровое устройство, предназначенное для использования в спортивных и развлекательных целях, а также для наблюдения за объектами живой природы в условиях естественной среды обитания. Идеально подходит для фото- и видеосъемки при ограниченной видимости, как днем, так и ночью. Прибор станет полезным инструментом в туристических походах, командных играх, таких как страйкбол и пейнтбол, и других активных развлечениях.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 цифровой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
20
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения Veber DigiView NB-02 — это компактное цифровое устройство, предназначенное для использования в спортивных и развлекательных целях, а также для наблюдения за объектами живой природы в условиях естественной среды обитания. Идеально подходит для фото- и видеосъемки при ограниченной видимости, как днем, так и ночью. Прибор станет полезным инструментом в туристических походах, командных играх, таких как страйкбол и пейнтбол, и других активных развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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