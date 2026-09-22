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Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW купить с доставкой в Москве
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Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
21
  • Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW - фото 1
  • Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW - фото 2
  • Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW - фото 3
  • Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718953
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х16
Вес, кг.
8.4

Описание товара Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW

Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW — это высококачественное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор XPG VENTO120-WHCWW, вы получаете надёжное и эффективное охлаждение для вашего компьютера, которое поможет поддерживать оптимальную температуру и продлить срок службы компонентов.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор XPG VENTO120-WHCWW — это высококачественное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор XPG VENTO120-WHCWW, вы получаете надёжное и эффективное охлаждение для вашего компьютера, которое поможет поддерживать оптимальную температуру и продлить срок службы компонентов.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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