Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P)
Кулер Formula Air Frost Plus - это высококачественный активный кулер, предназначенный для охлаждения процессора компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру вашему процессору, что позволит избежать перегрева и повысить производительность вашего компьютера. Кулер оснащен одним вентилятором размером 120x120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение. Материал радиатора - алюминий, что обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективное отвод тепла. Тип подшипника - гидродинамический (FDB, S-FDB), что обеспечивает бесшумную работу и длительный срок службы. Кулер Formula Air Frost Plus легко устанавливается на процессор благодаря удобному креплению. Он совместим с большинством современных процессоров и платформ, что делает его универсальным и удобным в использовании. Благодаря отсутствию регулятора оборотов, кулер работает с максимальной эффективностью, обеспечивая оптимальное охлаждение даже в условиях высокой нагрузки. Это делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и пользователей, которые ценят производительность и надежность. Закажите кулер Formula Air Frost Plus прямо сейчас и обеспечьте вашему компьютеру надежное охлаждение и высокую производительность. Не допустите перегрева и повысьте эффективность работы вашего устройства с помощью этого надежного и качественного кулера.
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