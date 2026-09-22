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Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P)

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Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 1
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 2
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 3
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 4
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 5
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 6
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 7
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 8
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 9
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 10
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 11
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 12
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 13
Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 1
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 2
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 3
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 4
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 5
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 6
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 7
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 8
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 9
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 10
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 11
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 12
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 13
  • Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726743
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
8 светодиодов подсветки, цельное основание
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
24.2
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, кг.
1

Описание товара Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P)

Кулер Formula Air Frost Plus - это высококачественный активный кулер, предназначенный для охлаждения процессора компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру вашему процессору, что позволит избежать перегрева и повысить производительность вашего компьютера. Кулер оснащен одним вентилятором размером 120x120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение. Материал радиатора - алюминий, что обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективное отвод тепла. Тип подшипника - гидродинамический (FDB, S-FDB), что обеспечивает бесшумную работу и длительный срок службы. Кулер Formula Air Frost Plus легко устанавливается на процессор благодаря удобному креплению. Он совместим с большинством современных процессоров и платформ, что делает его универсальным и удобным в использовании. Благодаря отсутствию регулятора оборотов, кулер работает с максимальной эффективностью, обеспечивая оптимальное охлаждение даже в условиях высокой нагрузки. Это делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и пользователей, которые ценят производительность и надежность. Закажите кулер Formula Air Frost Plus прямо сейчас и обеспечьте вашему компьютеру надежное охлаждение и высокую производительность. Не допустите перегрева и повысьте эффективность работы вашего устройства с помощью этого надежного и качественного кулера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB

Отзывы о товаре Вентилятор Formula V Line Air Frost Plus (Air Frost Plus FRGB 3P)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
8 светодиодов подсветки, цельное основание
Тип подшипника
гидравлический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
24.2
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Formula Air Frost Plus - это высококачественный активный кулер, предназначенный для охлаждения процессора компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру вашему процессору, что позволит избежать перегрева и повысить производительность вашего компьютера. Кулер оснащен одним вентилятором размером 120x120 мм, который обеспечивает эффективное охлаждение. Материал радиатора - алюминий, что обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективное отвод тепла. Тип подшипника - гидродинамический (FDB, S-FDB), что обеспечивает бесшумную работу и длительный срок службы. Кулер Formula Air Frost Plus легко устанавливается на процессор благодаря удобному креплению. Он совместим с большинством современных процессоров и платформ, что делает его универсальным и удобным в использовании. Благодаря отсутствию регулятора оборотов, кулер работает с максимальной эффективностью, обеспечивая оптимальное охлаждение даже в условиях высокой нагрузки. Это делает его идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и пользователей, которые ценят производительность и надежность. Закажите кулер Formula Air Frost Plus прямо сейчас и обеспечьте вашему компьютеру надежное охлаждение и высокую производительность. Не допустите перегрева и повысьте эффективность работы вашего устройства с помощью этого надежного и качественного кулера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB
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Отзывы


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