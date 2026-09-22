Paul Desmond - Bossa Antigua (8436563186219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Bossa Antigua
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718908
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Характеристики
Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563186219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Bossa Antigua
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Desmond - Bossa Antigua (8436563186219) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)
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Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563186219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Bossa Antigua
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bossa Antigua, The Night Has A Thousand Eyes, O Gato, Samba Cantina, Samba Cepeda (Bonus Track), Curacao Doloroso, A Ship Without A Sail, Alianca, The Girl From East 9th Street, O Gato [Alternative Take] (Bonus Track)
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Paul Desmond - Bossa Antigua (8436563186219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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