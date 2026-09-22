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Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка

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Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка - фото 1
Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
Dream A Little Dream With Doris Day
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка - фото 1
  • Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718160
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
Dream A Little Dream With Doris Day
Жанр
Swing
Трек-лист
Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera), Sentimental Journey, A Guy is Guy, My Dreams Are Getting Better All the Time, I'm Confessin' (That I Love You), It's Magic, If I Give My Heart To You, Makin' Whoopee!, Dream a Little Dream of Me, Secret Love, Again, Love Somebody, When I Fall In Love, The Black Hills of Dakota, A Bushel and a Peck, Bewitched (Bothered and Bewildered)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera), Sentimental Journey, A Guy is Guy, My Dreams Are Getting Better All the Time, I'm Confessin' (That I Love You), It's Magic, If I Give My Heart To You, Makin' Whoopee!, Dream a Little Dream of Me, Secret Love, Again, Love Somebody, When I Fall In Love, The Black Hills of Dakota, A Bushel and a Peck, Bewitched (Bothered and Bewildered)

Отзывы о товаре Doris Day - Dream A Little Dream With Doris Day (Orange) (8719039007295) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
Dream A Little Dream With Doris Day
Жанр
Swing
Трек-лист
Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera), Sentimental Journey, A Guy is Guy, My Dreams Are Getting Better All the Time, I'm Confessin' (That I Love You), It's Magic, If I Give My Heart To You, Makin' Whoopee!, Dream a Little Dream of Me, Secret Love, Again, Love Somebody, When I Fall In Love, The Black Hills of Dakota, A Bushel and a Peck, Bewitched (Bothered and Bewildered)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera), Sentimental Journey, A Guy is Guy, My Dreams Are Getting Better All the Time, I'm Confessin' (That I Love You), It's Magic, If I Give My Heart To You, Makin' Whoopee!, Dream a Little Dream of Me, Secret Love, Again, Love Somebody, When I Fall In Love, The Black Hills of Dakota, A Bushel and a Peck, Bewitched (Bothered and Bewildered)
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