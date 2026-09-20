Top.Mail.Ru
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 1
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 2
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 3
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 4
8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 1
  • 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 2
  • 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 3
  • 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 4
  • 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 &quot;Eroica&quot; виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667249
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Con Brio, Marcia Funebre - Adagio Assai (Part 1)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Con Brio, Marcia Funebre - Adagio Assai (Part 1)

Отзывы о товаре 8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Con Brio, Marcia Funebre - Adagio Assai (Part 1)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Con Brio, Marcia Funebre - Adagio Assai (Part 1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719039000654, Karajan, Herbert von, Beethoven: Symphony No.3 "Eroica" виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...